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Экс-чемпион АСА ответил, есть ли политический момент в малом количестве подписантов в UFC

Экс-чемпион АСА ответил, есть ли политический момент в малом количестве подписантов в UFC
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31-летний российский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион ACA в полулёгком весе Юсуф Раисов объяснил, почему в UFC подписывают всё меньше россиян.

— Почему в UFC потеряли к тебе интерес или он снизился?
— Нет, они не говорят так. Я сказал менеджеру: «Спроси их, пускай ответят, если я им не интересен и подписывать не будут». Но они отвечают: «Нет, он нам интересен, но мы сами решим, где его поставить». Не думаю, что это какая-то политическая ситуация. Мне кажется, что российских бойцов слишком много: сейчас чемпионы и бывшие чемпионы, и они чувствуют наплыв спортсменов высокого уровня, но не совсем интересных американской публике. Мне кажется, они решили чуть-чуть по-другому идти, не по тому пути, который был у них несколько лет назад. Сегодня это больше шоу, — сказал Раисов в DROZD PODCAST.

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