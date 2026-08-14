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Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву перед боем с Иэном Гэрри

Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву перед боем с Иэном Гэрри
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37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к соотечественнику и действующему чемпиону организации в полусреднем весе Исламу Махачеву накануне его титульного боя с ирландским бойцом Иэном Мачадо Гэрри на UFC 330.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Теперь не спеши, братишка», — подписал Нурмагомедов фотографию со стердауна Махачева и Гэрри в социальной сети.

Ислам 16 августа проведёт защиту чемпионского пояса против Гэрри. Россиянин подходит к поединку с серией из 16 побед в UFC, а его общий профессиональный рекорд составляет 28 побед при одном поражении.

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