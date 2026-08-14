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Российский боец ММА Шамиль Рамазанов сделал прогноз на поединок Махачев — Гэрри

Российский боец ММА Шамиль Рамазанов сделал прогноз на поединок Махачев — Гэрри
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Российский боец ММА Шамиль Рамазанов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между действующим чемпионом в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и претендентом на титул ирландцем Иэном Мачадо Гэрри.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Думаю, что для Ислама это хороший бой. Многие говорят про антропометрию Гэрри, но на дуэли взглядов было видно, что разница не настолько критичная. К тому же высоких парней обычно легче переводить на настил. Именно это и будет делать Ислам. Не думаю, что бой долго будет проходить в стойке. Предполагаю, что Махачев будет бороть Гэрри на протяжении поединка и в конце концов оформит досрочку», — сказал Рамазанов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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