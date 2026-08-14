Экс-боец UFC заявил, что у Ислама Махачева слабый список побед, чтобы быть величайшим

Бывший боец UFC Брендан Шауб объяснил, почему не считает действующего чемпиона в полусреднем весе UFC Ислама Махачева претендентом на звание величайшего бойца.

«По его послужному списку было бы трудно называть его величайшим. Я не хейтер Ислама, но давайте пройдёмся по списку. Его первая победа в полусреднем весе — он победил Джей-Ди [Делла Маддалену]. Как сейчас дела у Джей-Ди? Ислам защитился от Ренато Мойкано, Дастина Порье в 2024 году, окей. А затем [Александр] Волкановски, который, по сути, не настоящий легковес, и в первом бою у него с ним были проблемы.

Чарльз Оливейра — его лучшая победа, и это было в 2022 году. Исходя из его резюме, я не включаю его в топ-10. Я не хейтер, просто его уровень соперников слишком слабый. Его список побед слишком слаб. Это проблема и Хабиба тоже», — сказал Шауб на своём YouTube-канале.