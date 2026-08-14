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Видео: весогонка Ислама Махачева перед взвешиванием на турнире UFC 330

Видео: весогонка Ислама Махачева перед взвешиванием на турнире UFC 330
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В телеграм-канале 34-летнего российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева, являющегося чемпионом в полусреднем весе UFC, появилось видео с весогонки перед церемонией взвешивания турнира UFC 330.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

В главном бою вечера, который пройдёт ночь с 15 на 16 августа на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена», Филадельфия (США), Ислам встретится в октагоне для защиты своего чемпионства в поединке с ирландцем Иэном Гэрри.

В своём последнем бою Махачев единогласным решением победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом в полусреднем весе.

Иэну Гэрри 28 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.

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