Видео: весогонка Ислама Махачева перед взвешиванием на турнире UFC 330

В телеграм-канале 34-летнего российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева, являющегося чемпионом в полусреднем весе UFC, появилось видео с весогонки перед церемонией взвешивания турнира UFC 330.

В главном бою вечера, который пройдёт ночь с 15 на 16 августа на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена», Филадельфия (США), Ислам встретится в октагоне для защиты своего чемпионства в поединке с ирландцем Иэном Гэрри.

В своём последнем бою Махачев единогласным решением победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом в полусреднем весе.

Иэну Гэрри 28 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.