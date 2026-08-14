Иэн Гэрри уложился в вес перед боем с Исламом Махачевым за титул

28-летний ирландский боец промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Иэн Гэрри успешно прошёл церемонию взвешивания перед титульным поединком за чемпионство в полусреднем дивизионе с россиянином Исламом Махачевым. Ирландец показал на весах ту же цифру, что и его оппонент из России, — 77,11 кг.
Права на видео принадлежат UFC.
Поединок Иэна и Ислама возглавит кард турнира UFC 330, который пройдёт в ночь с 15 на 16 августа на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена», Филадельфия (США). На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение.
В своём последнем бою Махачев единогласным решением победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом в полусреднем весе.
Иэну Гэрри 28 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.