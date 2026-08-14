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Иэн Мачадо Гэрри — о Махачеве: сейчас Ислам — величайший человек на планете

Иэн Мачадо Гэрри — о Махачеве: сейчас Ислам — величайший человек на планете
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Претендент на титул UFC в полусреднем весе Иэн Мачадо Гэрри заявил, что действующий чемпион дивизиона Ислам Махачев попытается перевести бой в партер, но именно в этот момент начнётся настоящий поединок, в котором ирландец намерен доказать свои навыки.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

— Многие российские бойцы с борцовским прошлым в этом году практически не использовали борьбу. Мовсар [Евлоев] не боролся с [Лероном] Мёрфи, [Магомед] Анкалаев не стал бороться с [Алексом] Перейрой в прошлом году, Хамзат Чимаев почти не боролся с Шоном [Стриклендом]. Какова вероятность, что Ислам не будет бороться с тобой в субботу вечером?
— Ислам лучше всех них. Сейчас Ислам — величайший человек на планете. Он выйдет в октагон, в какой-то момент попытается взять меня в захват, и именно тогда начнётся настоящий бой. Я с нетерпением жду этого момента, потому что хочу доказать свои способности и навыки, показать всем, что способен остановить борьбу и перевести поединок туда, где мне нужно, в стойку, — сказал Гэрри во время пресс-конференции.

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