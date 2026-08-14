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Ислам Махачев сделал вес перед титульным боем против Иэна Мачадо Гэрри на UFC 330

Ислам Махачев сделал вес перед титульным боем против Иэна Мачадо Гэрри на UFC 330
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев успешно прошёл процедуру взвешивания перед титульным боем в полусреднем весе против ирландца Иэна Мачадо Гэрри на турнире UFC 330. Вес российского бойца составил 77,11 кг.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

Права на видео принадлежат UFC Eurasia.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

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Взвешивание UFC 330: Махачев и Иэн Гэрри — в весе! Главный бой состоится. LIVE
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