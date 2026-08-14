Ислам Махачев сделал вес перед титульным боем против Иэна Мачадо Гэрри на UFC 330

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев успешно прошёл процедуру взвешивания перед титульным боем в полусреднем весе против ирландца Иэна Мачадо Гэрри на турнире UFC 330. Вес российского бойца составил 77,11 кг.

Права на видео принадлежат UFC Eurasia.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.