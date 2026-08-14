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Чемпион Prime FL: если Гэрри воспользуется шансом, мы увидим величие единоборств

Чемпион Prime FL: если Гэрри воспользуется шансом, мы увидим величие единоборств
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Обладатель пояса Prime FL в полусреднем весе Ильнар Ишимбаев поделился ожиданиями от титульного боя между действующим чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и претендентом на пояс ирландцем Иэном Мачадо Гэрри на UFC 330.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«В спорте высоких достижений шанс есть всегда. Конечно, все мы видим фаворитом Ислама. Не нужно упоминать о величии школы Абдулманапа [Нурмагомедова]. Ислам и сам многократно доказывал, что он уникальный, очень обученный и разносторонний боец.

Для Гэрри это огромный шанс. И если он им воспользуется, мы увидим величие единоборств. Вспомним, что всё возможно, снова ахнем в изумлении. [Хочется] хотя бы увидеть конкурентное противостояние со стороны Гэрри, чтобы завоевать любовь публики», — сказал Ишимбаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Сам Ишимбаев 29 августа в Уфе на турнире Prime FL проведёт бой с Хамзатом Куриевым по прозвищу Маэстро за пояс лиги в среднем весе.

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