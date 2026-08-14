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Иэн Гэрри: с победы над Махачевым начнётся десятилетие моего правления в UFC

Иэн Гэрри: с победы над Махачевым начнётся десятилетие моего правления в UFC
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Первый номер рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландец Иэн Гэрри поделился карьерными планами после того, как он сам предполагает, одержит победу в бою против чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева. Их противостояние станет главным событием турнира UFC 330, который пройдёт 16 августа в Филадельфии.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Моё правление начнётся с того, что докажу всем, что являюсь лучшим в мире, побив то, кого сейчас считают таковым. А затем каждый раз буду сражаться с законным претендентом на титул, стабильно на протяжении следующего десятилетия. Мне 28 лет, у меня есть десятилетие доминирования в этом спорте, если я этого захочу. Мне хотелось бы, чтобы меня помнили как одного из величайших бойцов в истории, а это значит, что мне нужно завоевать и сохранять титул, как Деметриус Джонсон, Джон Джонс и другие великие — именно это я считаю величайшим: долгие, доминирующие чемпионские правления.

Двойные чемпионы — сейчас они менее важны. Они менее особенные, поскольку ждут подходящего момента для боя. Что отличает меня от этих чемпионов, так это то, что я хочу победить всех, кто входит в топ-15, чтобы доказать одно — я лучший на планете. Если я побью каждого из них, это будет неоспоримое утверждение», — приводит слова Гэрри портал MMA Mania.

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