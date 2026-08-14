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Карлос Пратес объяснил, почему отказался бы быть запасным для боя Махачев — Гэрри

Карлос Пратес объяснил, почему отказался бы быть запасным для боя Махачев — Гэрри
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Второй номер рейтинга UFC в категории до 77 кг бразилец Карлос Пратес объяснил, почему отказался бы выступить запасным бойцом для предстоящего поединка между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Нет, мне не поступало официального предложения от UFC страховать бой Махачев — Гэрри. Думаю, что я бы не согласился, поскольку, как мне кажется, право драться за пояс следующим уже закреплено за мной. Не думаю, что было бы справедливо проводить тренировочный лагерь, не зная, буду ли я драться или нет и кто будет соперником. Я предпочту подождать своей очереди, а потом буду тренироваться ради завоевания пояса, чтобы после привезти его в Бразилию. Пусть Моралес этим занимается», — приводит слова Пратеса портал AgFight.

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