Стало известно, когда и против какого непобеждённого боксёра может провести бой Ломаченко

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко (18-3, 12 КО/ТКО) может возобновить карьеру в профессиональном боксе, приняв поединок против непобеждённого первого номера рейтинга WBO во втором полулёгком весе представителя Филиппин Чарли Суареса (19-0, 11 КО/ТКО). Об этом сообщает портал BoxingScene со ссылкой на источники.

По предварительной информации, стороны согласовали поединок на ноябрь. Победитель поединка может встретиться с чемпионом мира во втором полулёгком весе по версии WBO и IBF Эмануэлем Наваретте.

Василий объявил о завершении профессиональной карьеры в боксе в июне 2025 года. Ломаченко является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), чемпионом мира (2009, 2011) и чемпионом Европы (2008).