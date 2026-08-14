Результаты официального взвешивания участников турнира UFC 330: Махачев — Гэрри

Сегодня, 14 августа, состоялась официальная церемония взвешивания участников предстоящего турнира UFC 330, который пройдёт в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Результаты взвешивания участников турнира UFC 330

Главный кард

Главный бой вечера, бой за титул UFC в полусреднем весе: Ислам Махачев (77,11 кг) vs Иэн Гэрри (77,11 кг).

Бой за титул UFC в женском минимальном весе: Маккензи Дерн (52,16 кг) vs Джиллиан Робертсон (52,16 кг).

Лёгкий вес: Джалин Тёрнер (70,76 кг) vs Кауе Фернандес (70,76 кг).

Средний вес: Мансур Абдул-Малик (84,36 кг) vs Дастин Штольцфус (83,91 кг).

Лёгкий вес: Эдсон Барбоза (70,76 кг) vs Эстебан Рибович (70,76 кг).

Прелимы

Полусредний вес: Чиди Нджокуани (77,56 кг) vs Хоэль Альварес (77,56 кг).

Промежуточный вес (до 58,96 кг): Чарльз Джонсон (58,74 кг) vs Эдуардо Энрике (58,74 кг).

Средний вес: Донте Джонсон (83,68 кг) vs Эрик Макконико (84,36 кг).

Средний вес: Висенте Луке (84,36 кг) vs Тришон Гор (84,36 кг).

Ранние прелимы:

Полутяжёлый вес: Рафаэл Тобиас (92,53 кг) vs Лукас Фернандо (92,98 кг).

Полусредний вес: Нил Магни (77,56 кг) vs Рамиз Брахимай (77,11 кг).

Полусредний вес: Джеремайя Уэллс (77,56 кг) vs Мыктыбек Оролбай (77,33 кг).