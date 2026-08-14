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Махачев ответил, против кого хотел бы видеть Усмана Нурмагомедова в дебютном бою в UFC

Махачев ответил, против кого хотел бы видеть Усмана Нурмагомедова в дебютном бою в UFC
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев перечислил бойцов, которых хотел бы видеть в дебютном поединке в UFC против своего одноклубника, а также непобеждённого чемпиона PFL в лёгком весе соотечественника Усмана Нурмагомедова.

«Возможно, Арман [Царукян] или Макс [Холлоуэй]. Я не знаю. Согласен с вами, Усману нужно провести один бой, поскольку лёгкий вес — это один из самых конкурентных дивизионов в UFC. Придя из другого промоушена и сразившись за титул, я думаю, это возможно. Но, думаю, Усману нужно почувствовать эту атмосферу, внимание СМИ и сразиться за титул. Всего один бой, а затем драться за титул», — приводит слова Махачева портал MMA Fighting.

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