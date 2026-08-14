«Не собираюсь отказываться». Ислам Махачев не исключил завоевания пояса в среднем весе UFC

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев выразил готовность к тому, чтобы завоевать пояс UFC в среднем весе и стать первым в истории лиги бойцом, ставшим чемпионом в трёх разных категориях.

«Я не собираюсь отказываться [от идеи стать первым чемпионом в трёх разных весовых категориях в истории UFC]. Но это будет действительно сложно. Набрать вес, стать внушительным, а потом… Эта категория очень опасна, посмотрим.

Посмотрим, поскольку в полусреднем весе у меня есть несколько хороших соперников. Сейчас это лучший дивизион, с настоящими бойцами и серьёзными претендентами на титул. Сначала я закончу свою работу в этом дивизионе, а потом мы снова поговорим об этом», — приводит слова Махачева портал ActuMMA.