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Опубликован официальный постер к UFC 331 с Джошуа Ваном и Арманом Царукяном

Опубликован официальный постер к UFC 331 с Джошуа Ваном и Арманом Царукяном
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Пресс-служба американской лиги UFC (Ultimate Fighting Championship) опубликовала официальный постер к предстоящему турниру UFC 331, который пройдёт 19 сентября 2026 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

В главном событии турнира состоится бой между действующим чемпионом UFC в наилегчайшем весе американцем мьянманского происхождения Джошуа Ваном и бразильцем Александром Пантожей. Для бойцов это будет реванш.

В соглавном событии пройдёт поединок между вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе, представляющим Армению и Россию, Арманом Царукяном и седьмым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг бразильцем Маурисио Руффи.

Фото: Пресс-служба UFC

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