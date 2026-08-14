Опубликован официальный постер к UFC 331 с Джошуа Ваном и Арманом Царукяном

Пресс-служба американской лиги UFC (Ultimate Fighting Championship) опубликовала официальный постер к предстоящему турниру UFC 331, который пройдёт 19 сентября 2026 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

В главном событии турнира состоится бой между действующим чемпионом UFC в наилегчайшем весе американцем мьянманского происхождения Джошуа Ваном и бразильцем Александром Пантожей. Для бойцов это будет реванш.

В соглавном событии пройдёт поединок между вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе, представляющим Армению и Россию, Арманом Царукяном и седьмым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг бразильцем Маурисио Руффи.