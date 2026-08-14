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Хабиб отчитал Ислама Махачева за общение с Иэном Гэрри на пресс-конференции

Хабиб отчитал Ислама Махачева за общение с Иэном Гэрри на пресс-конференции
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37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отчитал одноклубника и соотечественника Ислама Махачева за то, что тот сказал «заткнись» первому номеру рейтинга UFC в полусреднем весе ирландцу Иэну Гэрри во время пресс-конференции. Их поединок пройдёт на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Иэн Гэрри очень хорошо о нём отзывался. Ты сказал: «Заткнись». Будь добрее, брат. Иногда тебе кто-то может не нравиться, но, когда кто-то проявляет к тебе уважение, по крайней мере, помолчи. Не говори «Заткнись». Хочешь сказать, что тебе не нравится, когда тебя перебивают? Скажи ему, чтобы он не перебивал», — приводит слова Нурмагомедова портал MMA Mania.

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