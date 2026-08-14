«Верю в магию». Исраэль Адесанья объяснил, почему считает, что Гэрри победит Махачева

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья высказался насчёт предстоящего поединка между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

«Я должен поставить на Ислама. Махачев столько раз доказывал мне обратное, столько раз доказывал, что я неправ. Это его новая весовая категория. Он всё сделал правильно. Но бывают моменты, как на турнире UFC в Белом доме, когда всё было против Джастина, и посмотрите, что этот парень сделал. Гейджи просто показал блестящее выступление, мастерское, преодолел трудности, чтобы стать чемпионом UFC на лужайке Белого дома. Это магия. Я поставлю на Иэна Гэрри, поскольку верю в магию», — приводит слова Адесаньи аккаунт FightLuck в социальной сети Х.