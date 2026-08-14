Майкл Моралес заявил, что согнал почти 30 кг, чтобы страховать поединок Махачев — Гэрри

26-летний непобеждённый боец UFC, занимающий третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес рассказал, сколько ему пришлось сбросить, чтобы уложиться в лимит дивизиона, будучи запасным поединка между 34-летним действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«С почти 104 кг до 77 кг, всё ради рекорда Гиннесса. Всегда, когда я выступаю в роли страхующего или мне назначен поединок, я готов, что бы ни произошло. Если подерусь — отлично. Если нет — без проблем, продолжим ждать», — сказал Моралес в опубликованном на своей странице в социальной сети видео.