Иэн Гэрри ответил, кого считает более опасным соперником — Махачева или Рахмонова

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иэн Гэрри ответил, кого считает более опасным соперником — россиянина Ислама Махачева или казаха Шавката Рахмонова.

«Можно утверждать, что Шават немного опаснее. Просто потому, что, когда я дрался с ним, выйдя на коротком уведомлении, Рахмонов шёл на серии из 18 побед, 18 досрочных побед. И они были одержаны не болевыми — 10 поединков Шавкат выиграл нокаутом или девять.

Рахмонов нокаутировал соперников, заставлял их сдаваться, и этого Шавкату удалось достичь за 15 минут боя. Поэтому для меня это означало, что Рахмонов потенциально более опасный вызов для меня. Не более доминирующий соперник, а более опасный», — приводит слова Гэрри портал MMASucka.