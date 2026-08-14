Ислам Махачев назвал свою задачу в бою с Иэном Гэрри

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев назвал свою задачу в бою с первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри. Их поединок состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

«Прежде всего я должен сосредоточиться на своём плане. Мне не нужно думать о плане Гэрри. У меня есть всё, чтобы защититься от него, и я более разносторонний боец по сравнению с Гэрри. Когда ты выходишь в клетку, ты должен диктовать, что будет происходить — кто будет идти вперёд, а кто назад. Чемпион должен контролировать ситуацию. Это мой план. Я буду контролировать бой, войду в клетку и сделаю всё возможное», — приводит слова Махачева аккаунт FightLuck в социальной сети Х.