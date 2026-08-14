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Ислам Махачев: Гэрри не тот, кто остановит меня. Шавкат показал его уровень

Ислам Махачев: Гэрри не тот, кто остановит меня. Шавкат показал его уровень
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев выразил уверенность, что первый номер рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландец Иэн Гэрри не победит его, и заявил, что не видит в нём особой угрозы. Их противостояние станет главным событием турнира UFC 330, который пройдёт 16 августа в Филадельфии.

«Иэн не тот парень, который остановит меня, поскольку я также смотрел его бой с Шавкатом, видел первый раунд, в котором Рахмонов легко побил его. И я не вижу чего-то особенного в нём. Шавкат давил на него, переводил, и показал мне уровень Гэрри», — сказал Махачев в интервью порталу TNT Sports.

Бой между Гэрри и Рахмоновым прошёл на турнире UFC 310, который состоялся 10 декабря 2024 года. Поединок завершился победой Шавката единогласным решением судей.

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