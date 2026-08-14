Деметриус Джонсон раскрыл, как Гэрри может побить Махачева

Член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон раскрыл, как ирландец Иэн Гэрри может побить россиянина Ислама Махачева. Их противостояние станет главным событием турнира UFC 330, который пройдёт 16 августа в Филадельфии.

«Первое, что нужно сделать Гэрри, — это проявить предельное терпение. Быть чрезвычайно терпеливым. Одно неверное движение, и это может стоить ему раунда с переводом на канвас. У него есть преимущество в размахе рук. Гэрри должен прикинуть, как Махачев будет справляться с дистанцией, с тем разрывом, что будет между ними. Это может быть скучный поединок, действительно скучный. Но если Гэрри хочет забрать титул, то ему нужно набраться терпения.

Также Гэрри должен держаться подальше от клетки. Это именно то, с чем Ислам очень хорошо справился в поединке с Джеком. Он прижал его к клетке и сумел перевести. Если ты будешь предельно терпелив и подождёшь, пока он решит, когда сократить дистанцию, если ты выведешь Ислама из равновесия и заставишь совершить ошибку, то возможность нанести удар, который может полностью изменить ход поединка, станет гораздо более вероятной», — приводит слова Джонсона портал ActuMMA.