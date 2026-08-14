Иэн Гэрри объяснил, почему между ним и Хамзатом Чимаевым произошла стычка в Катаре

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иэн Гэрри объяснил, почему между ним и бывшим чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, произошла стычка за кулисами турнира UFC Fight Night 265, который состоялся в ноябре в Дохе (Катар).

«Проблема возникла только тогда, когда кто-то встал между нами, понимаете? Если бы я хотел его спровоцировать и начать драку, то ударил бы. Но я этого не сделал, просто пожал Хамзату руку. Я спросил: «Как дела? Когда мы снова увидимся?» И на этом всё. Это был исключительно, исключительно знак уважения.

В тот вечер у него уже была стычка с охранником. Будучи бойцом и видя, как твой друг дерётся, ты пропускаешь через себя всю эту энергию, поскольку не можешь сразиться вместо него. Как бы сильно тебе ни хотелось вступить в бой, драться приходится не тебе. Поэтому, когда появляется возможность выплеснуть часть этой энергии, некоторые ею пользуются. Другие достаточно зрелы для того, чтобы сдержать её, а некоторые просто на это не способны», — приводит слова Гэрри портал ActuMMA.