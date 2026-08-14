Деметриус Джонсон назвал победителя в бою Махачев — Гэрри

Член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон назвал победителя в предстоящем поединке между ирландцем Иэном Гэрри и россиянином Исламом Махачевым. Их противостояние станет главным событием турнира UFC 330, который пройдёт 16 августа в Филадельфии.

«Мой рост составляет 160 см, и я дрался с парнями ростом до 178 см. Я разработал этот стиль, поскольку должен был быть в состоянии, чтобы достать их на дистанции. Но при этом не мог находиться слишком далеко. Поэтому если Ислам будет слишком далёк от Иэна, то никогда не сможет воспользоваться своими сильными сторонами и противостоять Гэрри. Значит, Махачев должен быть на допустимой дистанции в случае, если Иэн допустит ошибку, и тут: «Бум, я тебя раскусил».

Когда Махачев повалит его на землю, он должен будет действовать очень стратегически точно. И вы уже видели, как он это делал в бою с Джеком. Ислам не стал полностью переходить в партер, остался в полупартерном положении. Он хочет оставаться в полупартерном положении, поскольку так Ислам может заставить соперника принять на себя большую часть его веса. Тогда в работу будут включаться бёдра, грудь, руки — Махачев может по-настоящему навалиться на него.

Здесь нет никаких секретов. Все знают, чего хочет добиться Ислам, но его всё равно не могут остановить. И я думаю, что если Ислам знает, куда ему нужно двигаться, и не торопится, то победа будет за ним. Я выбираю Ислама Махачева. Думаю, Ислам Махачев может выиграть этот бой, в какой плоскости он бы ни прошёл», — приводит слова Джонсона портал ActuMMA.