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Дана Уайт отверг идею повторного проведения турнира UFC в Белом доме

Дана Уайт отверг идею повторного проведения турнира UFC в Белом доме
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Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт отверг идею повторного проведения турнира UFC в Белом доме, прошедшего 15 июня.

«Никогда больше не будет ничего подобного турниру UFC в Белом доме. В тот вечер у нас уже были высокие ожидания, и я был потрясён. Это самое грандиозное событие, которое произошло в моей жизни. Быть там вживую было невероятно», — приводит слова Уайта портал FOX Sports Australia.

Напомним, в главном событии турнира UFC White House — Freedom 250 прошёл бой между американцем Джастином Гейджи и испано-грузином Илией Топурией. Поединок завершился победой Гейджи техническим нокаутом в четвёртом раунде.

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