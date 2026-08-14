Гэрри: осуществлю мечту и впишу своё имя в историю как один из величайших своего поколения

Первый номер рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландец Иэн Гэрри высказался насчёт значимости вероятной победы в бою против чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева. Их противостояние станет главным событием турнира UFC 330, который пройдёт 16 августа в Филадельфии.

«То, чего я уже добился в этом виде спорта, феноменально. Я был 16-летним парнем из Дублина, у которого была мечта. Я смотрел хайлайты боёв UFC и говорил себе, что когда-нибудь стану одним из величайших бойцов на планете. И вот в эти выходные я выйду в октагон против Ислама Махачева, лучшего бойца в мире. В эти выходные я стану вторым ирландским чемпионом UFC. Я одержу больше всего побед среди ирландцев в UFC. Я впишу своё имя в историю не только как один из величайших бойцов своей страны, но и как один из величайших бойцов своего поколения.

Сейчас люди говорят, что Ислам Махачев вот-вот побьёт рекорд Андерсона Силвы, и если ему это удастся, то можно будет всерьёз заговорить о том, что он достоин звания величайшего бойца всех времён. Говорят, что он такой-то и такой-то, и всё в таком духе. Но это значит лишь то, что, когда я одержу победу в эти выходные, я должен буду сохранить тот же настрой. Когда я одолею Ислама Махачева, я должен буду сохранить тот же настрой и помнить, что Иэн Мачадо Гэрри — великий боец. Я осуществлю мечту, которая была у меня в 16 лет, когда рос в Дублине.

Что думают обо мне другие, не имеет значения. Мой маленький мальчик будет в первых рядах, когда я выиграю этот пояс. М