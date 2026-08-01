Макс Холлоуэй дал прогноз на бой Ислам Махачев — Иэн Гэрри

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе, а также экс-обладатель BMF американец Макс Холлоуэй высказался насчёт предстоящего поединка между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

«Я думаю, что первые два раунда будут супернапряжёнными, а потом всё изменится. Ислам будет использовать свой размах рук, перейдёт в ближний бой, и это будет классический Махачев», — приводит слова Холлоуэя аккаунт Title Fight в социальной сети Х.