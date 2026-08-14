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Даниэль Кормье ответил, кто победил бы в возможном бою между Хабибом и Махачевым на пике

Даниэль Кормье ответил, кто победил бы в возможном бою между Хабибом и Махачевым на пике
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Член Зала славы UFC, бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а ныне аналитик и комментатор лиги американец Даниэль Кормье объяснил, почему считает, что Хабиба Нурмагомедова не смог бы победить даже Ислам Махачев.

«Честно говоря, я видел, как эти парни спарринговали, и это всегда было очень зрелищно. Спарринг — это другое, но я вам скажу вот что — Хабиб был особенным. Я вам говорю, не знаю, кто бы его победил. Хабиб Нурмагомедов и сегодня был бы чемпионом UFC в лёгком весе, если бы продолжил драться. Вот насколько он был хорош», — приводит слова Кормье аккаунт Fighters Only в социальной сети Х.

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