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Иэн Гэрри: нокаутировать Махачева? Это была бы вишенка на торте, феноменальный финал

Иэн Гэрри: нокаутировать Махачева? Это была бы вишенка на торте, феноменальный финал
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Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иэн Гэрри отреагировал на то, что соотечественник Конор Макгрегор предсказал его победу нокаутом в бою с чемпионом UFC в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым. Их противостояние станет главным событием турнира UFC 330, который пройдёт 16 августа в Филадельфии.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Это был бы феноменальный финал. Я уже знаю, что этот бой в субботу вечером будет самым сложным в моей жизни. Впереди меня ждёт сложнейший соперник в моей карьере, и я отношусь к нему с огромным уважением. Моя задача — одержать победу. Я должен сделать всё возможное, чтобы выполнить это. Если я смогу его нокаутировать, это будет вишенкой на торте», — приводит слова Гэрри портал MMASucka.

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