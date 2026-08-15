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Арман Царукян провёл напряжённую битву взглядов с Маурисио Руффи перед боем на UFC 331

Арман Царукян провёл напряжённую битву взглядов с Маурисио Руффи перед боем на UFC 331
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян провёл первую битву взглядов с седьмым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг бразильцем Маурисио Руффи перед поединком на турнире UFC 331, который состоится 19 сентября 2026 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Права на видео принадлежат UFC

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Маурисио 30 лет. В своём профессиональном поединке Руффи имеет 14 побед, из которых 13 были одержаны досрочно, и два поражения.

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