Ислам Махачев — Иэн Гэрри: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

16 августа в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 330, в главном событии которого пройдёт бой между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри.

Поединок начнётся ориентировочно в 6:00 мск. Бой между Исламом и Иэном будут транслировать телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также онлайн-платформа UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка, в которой отразит наиболее важные и значимые детали.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

Иэн Гэрри в последнем бою, который состоялся 22 ноября на турнире UFC в Катаре, победил единогласным решением судей американца палестинского происхождения Белала Мухаммада. В профессиональном рекорде ирландца 17 побед, из котор