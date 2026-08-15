UFC 330: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

16 августа в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 330, в главном событии которого пройдёт поединок между 34-летним действующим обладателем чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри.

Турнир будут транслировать телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также онлайн-платформа UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию ивента, в которой отразит наиболее важные и значимые события.

В соглавном событии турнира пройдёт бой за титул UFC в женском минимальном весе между Маккензи Дерн и Джиллиан Робертсон.