15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC 330: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

UFC 330: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию
Комментарии

16 августа в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 330, в главном событии которого пройдёт поединок между 34-летним действующим обладателем чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри
Турнир будут транслировать телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также онлайн-платформа UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию ивента, в которой отразит наиболее важные и значимые события.

В соглавном событии турнира пройдёт бой за титул UFC в женском минимальном весе между Маккензи Дерн и Джиллиан Робертсон.

Материалы по теме
UFC 330: Гэрри хочет остановить Махачева! Как пройдёт защита пояса от Ислама? LIVE
Live
UFC 330: Гэрри хочет остановить Махачева! Как пройдёт защита пояса от Ислама? LIVE
UFC 330: Махачев против опасного претендента. Верим в победу россиянина UFC 330: Махачев против опасного претендента. Верим в победу россиянина
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android