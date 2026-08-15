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Чемпион UFC Джошуа Ван и Александр Пантожа провели битву взглядов перед реваншем

Чемпион UFC Джошуа Ван и Александр Пантожа провели битву взглядов перед реваншем
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе американец мьянманского происхождения Джошуа Ван и бразилец Александр Пантожа провели первую битву взглядов в преддверии поединка, который станет главным событием турнира UFC 331. Ивент пройдёт 19 сентября 2026 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Для бойцов это будет реванш.

Права на видео принадлежат UFC.

Ван дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборствах в октябре 2021 года. В своём рекорде Джошуа имеет 17 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и два поражения.

Пантожа, в свою очередь, имеет в своём профессиональном рекорде 30 побед, из которых 20 были одержаны досрочно, и шесть поражений. В качестве профи дебютировал в ММА в июле 2007 года.

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