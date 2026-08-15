Арман Царукян отреагировал на возможный переход Усмана Нурмагомедова в UFC

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян отреагировал на возможный переход непобеждённого чемпиона PFL в категории до 70 кг соотечественника Усмана Нурмагомедова в североамериканский промоушен.

«Мы видели многих, кто приходил в UFC и проигрывал. Это другой промоушен. С ним будет то же самое», — сказал Царукян во время пресс-конференции.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.