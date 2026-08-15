15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян отреагировал на возможный переход Усмана Нурмагомедова в UFC

Арман Царукян отреагировал на возможный переход Усмана Нурмагомедова в UFC
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян отреагировал на возможный переход непобеждённого чемпиона PFL в категории до 70 кг соотечественника Усмана Нурмагомедова в североамериканский промоушен.

«Мы видели многих, кто приходил в UFC и проигрывал. Это другой промоушен. С ним будет то же самое», — сказал Царукян во время пресс-конференции.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Материалы по теме
Царукян должен был драться с Оливейрой? Что помешало громкому реваншу
Царукян должен был драться с Оливейрой? Что помешало громкому реваншу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android