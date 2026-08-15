15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев и Иэн Гэрри провели финальную битву взглядов перед боем на UFC 330

Ислам Махачев и Иэн Гэрри провели финальную битву взглядов перед боем на UFC 330
Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев и претендент на титул первый номер рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландец Иэн Гэрри провели финальную битву взглядов перед очным поединком. Их бой состоится 16 августа на турнире по смешанным единоборствам UFC 330 в Филадельфии, США.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

Стердаун перед боем прошёл без стычек и потасовок.

Права на видео принадлежат UFC.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

Иэн Гэрри в последнем бою, который состоялся 22 ноября на турнире UFC в Катаре, победил единогласным решением судей американца палестинского происхождения Белала Мухаммада. В профессиональном рекорде ирландца 17 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение.

Материалы по теме