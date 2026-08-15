«Сделаю всех этих людей счастливыми». Махачев высказался о грядущем бое с Гэрри

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев высказался о предстоящем бое с первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри после финального стердауна. Их противостояние станет главным событием турнира UFC 330, который пройдёт 16 августа в Филадельфии.

«Он просто следующая цель для меня. Я готов и сделаю всех этих людей счастливыми завтра», — сказал Махачев после стердауна.

Начало боя Махачев — Гэрри ожидается в 5:30 мск. Россиянин Ислам Махачев проведёт свою первую защиту титула в полусреднем весе. В последнем бою на турнире UFC 322 в Нью-Йорке Ислам встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой и победил его единогласным решением.