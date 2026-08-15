Махачев встретился с сыном Гэрри перед их очным боем на турнире UFC 330

В ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии, США, состоится вечер единоборств UFC 330. В главном бою этого турнира 34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев проведёт свою первую защиту титула в полусреднем весе против первого номера рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландца Иэна Гэрри.

За сутки до боя состоялся финальный стердаун между бойцами, а после него россиянин встретился с сыном ирландца, мило пообщавшись с ним.

Права на видео принадлежат UFC.

— Как тебя зовут? — спросил Махачев.

— Лео, — ответил ребёнок.

— Скажи «привет», пожелай ему удачи и здоровья. И скажи, что тебе не терпится увидеться завтра! — попросил сына Гэрри.

— Да, — сказал Лео.

— Спасибо, он очень это ценит, ребят! — завершил ирландский спортсмен.

Начало боя Махачев — Гэрри ожидается завтра в 5:30 мск.