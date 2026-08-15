«Вы сможете увидеть величие воочию». Гэрри заявил, что победит Махачева, вопреки ожиданиям

Первый номер рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландец Иэн Гэрри высказался о предстоящем бое с 34-летним действующим обладателем чемпионского титула промоушена в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым.

«Когда я выиграю у Ислама, у всех не будет оправданий. Иэн Мачадо Гарри — великий боец, и это начало моей доминирующей карьеры. Вы все должны быть благодарны, вы все должны быть счастливы, что завтра сможете увидеть величие воочию», — сказал Гэрри после стердауна.

Их противостояние станет главным событием турнира UFC 330, который пройдёт 16 августа в Филадельфии. Начало боя Махачев — Гэрри ожидается в 5:30 мск.