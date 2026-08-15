UFC 330: полный кард участников, список бойцов
В ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии на арене Xfinity Mobile пройдёт очередной номерной турнир UFC 330. В главном событии вечера чемпион в полусреднем весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев проведёт первую защиту пояса в этой категории. Его соперником станет ирландский боец Иэн Гэрри, занимающий первую строчку рейтинга дивизиона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом турнира.
UFC 330. Филадельфия, США. 16-17 августа, время московское (ориентировочное):
- 00:30. Джеремайя Уэллс — Мыктыбек Оролбай;
- 00:55. Нил Магни — Рамиз Брахимай;
- 1:20. Рафаэл Тобиас — Лукас Фернандо;
- 2:00. Висенте Луке — Тришон Гор;
- 2:25. Донте Джонсон — Эрик Макконико;
- 2:50. Чарльз Джонсон — Эдуардо Энрике;
- 3:15. Чиди Нджокуани — Хоэль Альварес;
- 3:40. Эдсон Барбоза — Эстебан Рибович;
- 4:30. Мансур Абдул-Малик — Дастин Штольцфус;
- 5:00. Джалин Тёрнер — Кауе Фернандес;
- 5:30. Маккензи Дерн — Джиллиан Робертсон;
- 6:00. Ислам Махачев — Иэн Гэрри.