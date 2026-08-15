15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC 330: полный кард участников, список бойцов

UFC 330: полный кард участников, список бойцов
Комментарии

В ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии на арене Xfinity Mobile пройдёт очередной номерной турнир UFC 330. В главном событии вечера чемпион в полусреднем весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев проведёт первую защиту пояса в этой категории. Его соперником станет ирландский боец Иэн Гэрри, занимающий первую строчку рейтинга дивизиона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом турнира.

UFC 330. Филадельфия, США. 16-17 августа, время московское (ориентировочное):

  • 00:30. Джеремайя Уэллс — Мыктыбек Оролбай;
  • 00:55. Нил Магни — Рамиз Брахимай;
  • 1:20. Рафаэл Тобиас — Лукас Фернандо;
  • 2:00. Висенте Луке — Тришон Гор;
  • 2:25. Донте Джонсон — Эрик Макконико;
  • 2:50. Чарльз Джонсон — Эдуардо Энрике;
  • 3:15. Чиди Нджокуани — Хоэль Альварес;
  • 3:40. Эдсон Барбоза — Эстебан Рибович;
  • 4:30. Мансур Абдул-Малик — Дастин Штольцфус;
  • 5:00. Джалин Тёрнер — Кауе Фернандес;
  • 5:30. Маккензи Дерн — Джиллиан Робертсон;
  • 6:00. Ислам Махачев — Иэн Гэрри.
Материалы по теме
UFC 330: Махачева ждёт самый опасный соперник в карьере. Гэрри мечтает о поясе! LIVE
Live
UFC 330: Махачева ждёт самый опасный соперник в карьере. Гэрри мечтает о поясе! LIVE