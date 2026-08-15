UFC 330: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии на арене Xfinity Mobile пройдёт очередной номерной турнир UFC 330. В главном событии вечера чемпион в полусреднем весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев проведёт первую защиту пояса в этой категории. Его соперником станет ирландский боец Иэн Гэрри, занимающий первую строчку рейтинга дивизиона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом турнира.

UFC 330. Филадельфия, США. 16-17 августа, время московское (ориентировочное):