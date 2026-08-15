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Наталья Дьячкова проиграла Стелле Хеметсбергер на турнире ONE Fight Night

Наталья Дьячкова проиграла Стелле Хеметсбергер на турнире ONE Fight Night
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Россиянка Наталья Дьячкова потерпела поражение от австрийки Стеллы Хеметсбергер на турнире ONE Fight Night 46 в Бангкоке.

Бой проходил за чемпионский пояс ONE в весовой категории до 56 кг по правилам муай-тай. Хеметсбергер одержала победу нокаутом.

Для 27-летней австрийки этот успех стал шестым в шести поединках под эгидой ONE. На счету 31-летней Дьячковой теперь шесть побед и два поражения.

Дьячкова — мастер спорта России международного класса по тайскому боксу, чемпионка Европы и мира среди профессионалов, а также неоднократная победительница чемпионатов России.

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