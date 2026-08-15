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Арман Царукян попытался словесно задеть президента UFC Дану Уайта

Арман Царукян попытался словесно задеть президента UFC Дану Уайта
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал о планах после завоевания чемпионского титула UFC.

Армянский боец заявил, что хотел бы в один вечер провести поединки с Пэдди Пимблеттом и Илией Топурией. После этого Царукян, смотря на президента UFC Дану Уайта, сказал: «Лёгкие деньги, лёгкие деньги. Для кого-то это будет настоящий кошмар», — заявил Арман во время пресс-конференции. Уайт, услышав это, лишь улыбнулся.

Этой ночью Арман Царукян провёл первую битву взглядов с седьмым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг бразильцем Маурисио Руффи перед поединком на турнире UFC 331, который состоится 19 сентября 2026 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

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