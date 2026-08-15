Царукян: когда стану чемпионом UFC, подерусь с Пимблеттом и Топурией за один вечер

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян считает, что станет крупнейшей звездой организации в том случае, если завоюет титул.

«Мне нужен бой за титул. Мне нужен бой за титул, я стану чемпионом и крупнейшей звездой в UFC. С кем бы подрался, с Топурией или Пимблеттом? С обоими за один вечер. Лёгкие деньги. Но это будет кошмар для кое-кого», — сказал Царукян на пресс-конференции.

Напомним, 19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США, Царукян сразится с седьмым номером рейтинга бразильцем Маурисио Руффи.

Материалы по теме Видео Арман Царукян провёл напряжённую битву взглядов с Маурисио Руффи перед боем на UFC 331

Чимаев затроллил Царукяна после схватки с 46-летним Фейбером