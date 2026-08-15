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Маурисио Руффи — о бое с Царукяном: буду плохо спать, если не выиграю нокаутом

Маурисио Руффи — о бое с Царукяном: буду плохо спать, если не выиграю нокаутом
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Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 77 кг) бразилец Маурисио Руффи высказался о предстоящем поединке с россиянином Арманом Царукяном, который состоится 19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

«Просто хочу сказать одну вещь — выхожу в клетку, чтобы нокаутировать людей. Вот что мне нравится, если этого не сделаю, буду плохо спать. Если выиграю решением, это будет незаконченная работа. Выхожу в клетку, чтобы нокаутировать — это то, что я сделаю», — сказал Руффи на пресс-конференции.

Маурисио Руффи 30 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в организации пять побед и одно поражение.

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