Джамбулат Бижамов победил Владимира Мирончикова на турнире IBA.PRO 20

Вчера, 14 августа, в Набережных Челнах состоялся боксёрский турнир IBA.PRO 20 под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA).

В главном бою чемпион мира среди любителей россиянин Джамбулат Бижамов (3-0, 0 KO) встретился с бронзовым призёром чемпионата мира — 2021 сербом Владимиром Мирончиковым (8-0, 6 KO). Победу единогласным судейским решением по итогам 10 раундов (96:94, 96:94, 97:93) одержал Бижамов, завоевав титул IBF European во втором среднем весе (до 76,2 кг).

«Доволен победой. А так… Где‑то что‑то не получалось. Возможно, небольшой простой сказался. Главное — победа, которую я могу назвать уверенной. И мне противостоял очень серьёзный соперник. До поединка наши шансы все оценивали как примерно равные. Я доволен. Завоевал пояс IBF European, поднялся ближе к топам. Буду дальше продолжать. Став чемпионом мира среди любителей, хочу стать чемпионом мира среди профессионалов. О дальнейших планах нужно поговорить с моими тренерами, менеджерами», — приводит слова Бижамова пресс-служба IBA.