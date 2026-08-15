Жанибек Алимханулы стал претендентом на титул WBO во втором среднем весе

Всемирная боксёрская организация (WBO) санкционировала поединок за титул чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) между британцем Хамзой Ширазом (24-0-1, 19 KO) и казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 KO).
Командам дано 20 дней на достижение соглашения, в противном случае могут состояться промоутерские торги.
Жанибеку Алимханулы 33 года. Уроженец Казахстана дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, в 2022-м стал чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг), в 2023-м – объединённым чемпионом.
Хамзе Ширазу 27 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году, в 2026-м стал чемпионом мира во втором среднем весе.