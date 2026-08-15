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Жанибек Алимханулы стал претендентом на титул WBO во втором среднем весе

Жанибек Алимханулы стал претендентом на титул WBO во втором среднем весе
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Всемирная боксёрская организация (WBO) санкционировала поединок за титул чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) между британцем Хамзой Ширазом (24-0-1, 19 KO) и казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 KO).

Командам дано 20 дней на достижение соглашения, в противном случае могут состояться промоутерские торги.

Жанибеку Алимханулы 33 года. Уроженец Казахстана дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, в 2022-м стал чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг), в 2023-м – объединённым чемпионом.

Хамзе Ширазу 27 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году, в 2026-м стал чемпионом мира во втором среднем весе.

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