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Чемпион ACA Вахаев: Волков давно должен был стать чемпионом UFC

Чемпион ACA Вахаев: Волков давно должен был стать чемпионом UFC
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Чемпион ACA в тяжёлом весе (до 120 кг) Алихан Вахаев высказался о соотечественнике Александре Волкове, выступающем в UFC.

«За Волковым слежу. Он хороший парень. Приезжал к нам на сборы в «Ахмат» в 2017 году. Он умный боец. Таким быстрым, как в Bellator, он уже не будет — тогда у него были очень хлёсткие удары. Но Волков очень умный боец. Он ещё долго может конкурировать на топ-уровне.

Считаю, что он выиграл второй бой у Сириля Гана. Почему-то важные бои Александр проигрывает. Не знаю, дело в везении или психологии. Волков давно должен был стать чемпионом UFC. В следующем году он может стать чемпионом. Хочу увидеть его бой с Томом Аспиналлом», — приводит слова Вахаева издание MMA.Metaratings.ru.

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