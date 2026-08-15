15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джек Делла Маддалена дал прогноз на бой Махачев — Гэрри

Джек Делла Маддалена дал прогноз на бой Махачев — Гэрри
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена высказался о предстоящем поединке за титул между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Гэрри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев (W) — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Иэн Гэрри

«Верю, что Иэн Гэрри одержит победу. Он окажется слишком большим. У него получится удерживать дистанцию, удерживать бой на той дистанции, где у него будет преимущество. Иэн будет бить по ногам, пробивать джеб, держаться подальше от Махачева и победит по очкам», — сказал Делла Маддалена в социальных сетях.

Материалы по теме