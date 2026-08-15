Джек Делла Маддалена дал прогноз на бой Махачев — Гэрри

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена высказался о предстоящем поединке за титул между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Гэрри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Верю, что Иэн Гэрри одержит победу. Он окажется слишком большим. У него получится удерживать дистанцию, удерживать бой на той дистанции, где у него будет преимущество. Иэн будет бить по ногам, пробивать джеб, держаться подальше от Махачева и победит по очкам», — сказал Делла Маддалена в социальных сетях.