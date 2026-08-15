Турнир IBA Bare Knuckle пройдёт 2 сентября в Краснодаре

2 октября в Краснодаре на площадке «Баскет-Холл» состоится турнир по кулачным боям IBA Bare Knuckle.

Главным событием соревнований станет поединок за титул чемпиона в весовой категории до 87 кг между чемпионом Европы по тхэквондо, экс-чемпионом лиги HFC Мухамедом «Киборгом» Калмыковым и мастером спорта по боксу Александром Перевязко по прозвищу Перевяз. Бой пройдёт по правилам сражения на голых кулаках — три раунда по две минуты.

Ранее глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв отреагировал на решение World Boxing допустить россиян с флагом и гимном.

Материалы по теме Умар Кремлёв отреагировал на решение World Boxing допустить россиян с флагом и гимном

Легенда UFC Тиагу Алвес готовится к кулачным боям