Махачев: Пратес, Моралес и Рахмонов — настоящие претенденты, они заставляют меня трудиться

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев признался, что конкуренция в дивизионе положительно влияет на его мотивацию.

«Что мотивирует меня больше всего, так это мои соперники. Если мы посмотрим на рейтинг, у меня есть по-настоящему хорошие соперники, которых я должен побить – Пратес, Моралес, Шавкат [Рахмонов]… Все эти парни заставляют меня трудиться усерднее. Потому что они настоящие претенденты, которые заслуживают драться за титул. Они хорошие бойцы», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США, Махачев проведёт защиту титула против ирландца Иэна Гэрри. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.